REFUERZA GUARDIA CIVIL ESTATAL OPERATIVOS EN LAS CUATRO REGIONES DEL ESTADO

• En las últimas 24 horas se detuvieron a 25 personas, se aseguró droga y se recuperaron vehículos con reporte de robo.

En las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a 25 personas por su probable participación en diversos hechos constitutivos de delito que afectan la tranquilidad y seguridad de las familias potosinas.

Derivado de estas acciones, las fuerzas estatales aseguraron 62 dosis de la droga conocida como “cristal”, 370.6 gramos de marihuana y tres dosis de cocaína, evitando que estas sustancias llegaran a las calles y contribuyendo al combate de los delitos contra la salud.

Asimismo, como parte de los trabajos de inteligencia y vigilancia, se recuperaron dos vehículos con reporte de robo, además del aseguramiento de dos unidades más por su probable vinculación con actividades ilícitas, quedando a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado impulsa acciones permanentes para preservar la paz pública, fortalecer la seguridad en los 59 municipios y seguir construyendo entornos más seguros para las y los potosinos.