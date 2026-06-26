GOBIERNO ESTATAL INICIA RECLUTAMIENTO DE OPERADORES PARA REDMETRO EN RIOVERDE

• La convocatoria busca integrar talento local al nuevo sistema de transporte que fortalecerá la movilidad en la región Media.

En línea con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de acercar un transporte moderno, seguro y eficiente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) inició en Rioverde el proceso de reclutamiento de operadoras y operadores que formarán parte de Mi RedMetro, proyecto que transformará la movilidad en la región Media.

La convocatoria está dirigida a personas con experiencia en conducción y vocación de servicio interesadas en integrarse a este nuevo modelo de transporte, que además abrirá oportunidades de crecimiento profesional. Este esfuerzo forma parte del desarrollo sin límites que impulsa el Gobierno del Estado para generar más empleos y ampliar los beneficios de la modernización del transporte público.

La recepción de solicitudes y entrevistas se realizará el 26 de junio, de 09:00 a 12:00 horas en las oficinas de la delegación y de 13:00 a 17:00 horas en Plaza Puente del Carmen; mientras que el 27 de junio, de 10:00 a 14:00 horas, la atención continuará en la Plaza Principal de Rioverde. La llegada de Mi RedMetro a la región demuestra el cambio que se vive y se siente al acercar nuevas oportunidades laborales y servicios de movilidad de calidad para miles de familias.