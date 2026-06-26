Cuatro partidos confirmados de Dieciseisavos de Final: Brasil vs Japón y Países Bajos vs Marruecos son los más destacados

Los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 comienzan a tomar forma, ya hay cuatro series confirmadas y los duelos Brasil vs. Japón y Países Bajos vs. Marruecos se presentan como los juegos más atractivos hasta el momento.

El 29 de junio se llevará a cabo un duelo de invictos en el Estadio de Houston cuando Brasil, líder del Grupo C con siete puntos, enfrente a los nipones, quienes tampoco han perdido en el certamen y calificaron como segundo del F con cinco puntos, producto de dos empates y una victoria.

Ese mismo día en Monterrey se llevará a cabo uno de los cotejos más esperados y que terminará sin un gran animador, toda vez que Países Bajos y Marruecos se jugarán la vida en la Sultana del Norte. Los neerlandeses fueron punteros en el Grupo F con siete unidades, mismas que cosechó el conjunto africano en el Grupo C, donde quedó en segundo lugar por peor diferencia de goles que Brasil.

El 1 de julio en San Francisco, Estados Unidos jugará como local luego de haber sumado seis puntos, fue líder del Grupo D con dos victorias y una sorpresiva derrota de último minuto ante Turquía. Sin embargo, deberá hacer borrón y cuenta nueva para enfrentar a Bosnia y Herzegovina, que calificó en el tercer lugar del sector B con cuatro unidades.

Mientras que el 28 de junio en Los Ángeles se llevará a cabo otro duelo confirmado, Canadá saldrá de su país tras haber terminado en segundo lugar del Grupo B, siendo el local más irregular tras haber sumado cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota, ahora enfrentará a la sorpresiva Sudáfrica, que acabó en el segundo sitio del sector A tras perder ante México, empatar con Chequia y derrotar a Corea del Sur.

Con información de Latin Us