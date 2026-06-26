Turquía le hace la maldad a Estados Unidos y lo vence en partido de trámite; los anfitriones van ante Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos no pudo cerrar con paso perfecto la Fase de Grupos del Mundial 2026 tras perder 3-2 con Turquía, selección que llegó eliminada al tercer partido de la justa.

De cualquier manera ya tenía amarrado el primer lugar y su objetivo era igualar a México, el otro anfitrión de la Copa del Mundo, que sumó nueve unidades (se quedó con 6). Su rival en Dieciseisavos será Bosnia y Herzegovina el próximo miércoles 1 de julio.

Los anfitriones tomaron ventaja tempranera (3’) con anotación de Auston Trusty, lo que hacía suponer un día de campo ante un rival aparentemente desmotivado al ya estar eliminado de la competencia.

Sin embargo, los turcos apelaron a la vergüenza deportiva y apareció su figura, Arda Güler, futbolista del Real Madrid, quien concretó con una gran definición el 1-1 (10’).

Antes del descanso, el Sofi Stadium, en Inglewood, California, enmudeció con la anotación de Orkun Kökçü (31’) que significó la remontada momentánea de los europeos.

Segundo tiempo

Estados Unidos salió decidido a buscar el paso perfecto en la Fase de Grupos con tres victorias y Sebastian Berhalter (49’) alimentó la ilusión con un cañonazo para firmar el 2-2.

En tiempo de compensación Kaan Ayhan marcó el 3-2 para Turquía que echó a perder la fiesta de los anfitriones, aunque nada cambió. Unos se van a casa y los otros mantuvieron el liderato de grupo.

El rival del equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino será Bosnia y Herzegovina, que avanzó como uno de los mejores terceros lugares.

Con información de Latin Us