Paraguay y Australia quedan a deber: empatan y los dos clasifican a Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

Paraguay y Australia no pudieron hacerse daño este jueves en San Francisco en el tercer juego de ambas selecciones en el Mundial 2026, correspondiente al Grupo D. Los dos estarán en Dieciseisavos de Final (0-0).

El primer tiempo en la casa de los 49ers fue cerrado, con pocas aproximaciones de peligro en los marcos, de ahí que se saldara con la paridad ‘virgen’.

La segunda mitad trajo un trámite similar: mucha lucha y poca claridad.

La albirroja trató de hacer daño llegando acompañada, mientras que los Socceroos intentaban desplegar a velocidad. Pese a sus esfuerzos ofensivos, los dos encontraron a retaguardias compactas que neutralizaron sus intentos.

Así se firmó una intensa batalla en la Bahía, que acabó metiendo a los dos equipos a la siguiente ronda: los oceánicos como segundo sitio del Grupo D y cuatro puntos, con mejor diferencia de goles que los sudamericanos, que se metieron como uno de los mejores terceros lugares.

Ambos esperan rival.

Con información de Latin Us