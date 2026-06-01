GUARDIA CIVIL ESTATAL IMPULSA ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN LAS CUATRO REGIONES

• La corporación aseguró diversas dosis de sustancias prohibidas y 30 “ponchallantas”.

Como parte de la Estrategia Integral de Seguridad y de los operativos permanentes de vigilancia implementados en los 59 municipios, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a dos personas por su probable participación en hechos constitutivos de delito.

En un primer hecho, en el municipio de Ciudad Valles, agentes estatales detuvieron a Carlos “N”, de 29 años de edad, por presuntos delitos contra la salud, a quien se le aseguraron bolsas con marihuana, dosis de “cristal”, una motocicleta y cinco billetes de 100 pesos.

En otra acción, en el municipio de Matehuala, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Jhonatan “N”, de 37 años de edad, luego de que fuera sorprendido en posesión de 30 artefactos conocidos como “ponchallantas”, que representan un riesgo para la seguridad vial y la integridad de la población.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes y la definición de su situación jurídica.

Los operativos desplegados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantienen acciones de prevención, inteligencia y vigilancia para fortalecer la paz y seguir construyendo entornos más seguros para las familias.