GOBIERNO ESTATAL Y CONGRESO AVANZAN EN MARCO ELECTORAL

• El Poder Ejecutivo y el Legislativo fortalecerán el diálogo para construir acuerdos que permitan actualizar la normatividad de San Luis Potosí.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de impulsar un marco jurídico actualizado que otorgue mayor certeza a los procesos democráticos, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que sostendrá el 2 de junio una reunión con diputadas y diputados locales para analizar las propuestas de reforma electoral que actualmente revisa el Congreso del Estado.

Entre las posibles modificaciones se contempla la homologación de disposiciones federales, así como ajustes relacionados con los cabildos municipales, presupuestos legislativos y los tiempos para el inicio de los procesos electorales. El diálogo entre instituciones representa un trabajo sin límites para construir acuerdos que fortalezcan la vida democrática de la entidad.

El encuentro permitirá enriquecer las iniciativas presentadas por las distintas fuerzas políticas y, en un plazo no mayor a dos semanas, avanzar en consensos para su eventual aprobación. La coordinación entre ambos poderes demuestra el cambio que se vive y se siente al privilegiar el entendimiento institucional y la construcción de acuerdos que brinden mayor certeza a la población y fortalezcan la confianza en los procesos electorales.