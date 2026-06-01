ESTRATEGIA DE SEGURIDAD FORTALECE LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS

• La presencia permanente de la Guardia Civil Estatal permite avanzar en la construcción de entornos más seguros.

Como parte de los operativos preventivos y de vigilancia implementados de manera permanente en las cuatro regiones del estado, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron en las últimas horas a 28 personas por su probable participación en diversos hechos constitutivos de delito, reforzando las acciones encaminadas a preservar la paz y el orden público.

Derivado de estos dispositivos, la GCE aseguró 231 gramos de marihuana, 44 dosis de “cristal” y decomisó 30 artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, objetos que representan un riesgo para la integridad de la población y la seguridad vial.

Estos resultados forman parte de la Estrategia Integral de Seguridad que se desarrolla en los 59 municipios de la entidad, mediante patrullajes preventivos, labores de inteligencia y acciones coordinadas para inhibir conductas delictivas y fortalecer la tranquilidad de las familias potosinas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado impulsa acciones permanentes para consolidar un San Luis Potosí más seguro, con mayor prevención, vigilancia y cercanía con la ciudadanía.