LA GUERRA SUCIA NO FRENA

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Muy de moda y acaparando la atención, el tema del uso ilegal o no; desigual o confuso, así como el financiamiento perverso de la Inteligencia Artificial será un tanto difícil de abordar por aquello de posturas y posicionamientos encontrados.

La última Encíclica Papal es lo bastante clara y precisa como para estar enterados de los avances científicos y del mal uso de las nuevas tecnologías. Todavía en la mañanera y en varias columnas importantes, el tema sobre el uso de la Inteligencia Artificial no deja de ser sinuoso y complejo cuando se trata de sobredimensionar hechos y circunstancias.

Si como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, de que ha sido la ultraderecha externa e interna la que se ha excedido en el uso y manejo de las redes sociales, estamos entonces en presencia no de algo no tan sencillo por el poder económico que representa este sector que busca infligir mediante estrategias varias un golpe técnico de Estado.

Efectivamente las redes sociales no están reguladas en el mundo, sin embargo se han dado paso a Leyes que buscan proteger la humanidad y la dignidad de la personas. Esto por supuesto que ha desatado una gran polémica por encontrarse inmerso en ellas el oficio periodístico.

Creo firmemente que lo expresado por la periodista Gina Salinas es totalmente cierto y razonable. En su diferenciación entre el ejercicio de la profesión y el uso indiscriminado e indebido de la propaganda negra no tiene porqué haber confusión. Tampoco, no debe haber excesos o ánimos de venganza contra adversarios.

El uso de la Inteligencia Artificial para emprender guerras sucias, golpear a la competencia política o ajustar cuentas, no debe ser tampoco pretexto para el uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia y aplicación de la ley. Sobre todo cuando en verdad se trata de periodistas que tienen años en el ejercicio critico de la profesión.

De que en las redes sociales existen responsables de instrumentar y armar guerras de lodo y además pululan profesionales y expertos en el desprestigio de figuras públicas por supuesto que los hay, en todo caso habría que investigar y determinar el origen del financiamiento porque eso cuesta, y mucho.

Nadie hace un trabajo sucio de manera espontánea, se entiende que algo a cambio se recibe. En nuestro contexto local, evidentemente que existen personajes contratados y capacitados para amedrentar, para golpear e insultar a los oponentes políticos.

No deseo aventurarme a decir de donde provienen o por quienes son contratados, pero de que los hay, los hay. Todos los días los escuchamos o los observamos. La Fiscalía General del Estado no requiere de grandes y profundas investigaciones para saber quiénes son, donde operan y quien les paga, ¿no?

Si hay figuras que han sentido en carne propia la propaganda negra, son justamente el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, su esposa, su familia y desde luego el alcalde Enrique Galindo Ceballos. A todos ellos, un día sí y otro también pese a la existencia de una nueva Ley que sanciona, son blanco de ataques perversos o infamantes.

ENTRE PARENTESIS

Si no ocurre algo extraordinario, en este mes de junio MORENA pondrá al centro a sus candidatos a gobernador o gobernadora en 17 entidades del país. En San Luis Potosí, yo insisto, no hay elementos competitivos que le arranquen el poder al PVEM.

A solo tres semanas de que existan definiciones en la 4T, es hora que Rosa Icela no levanta la mano. De ahí en fuera, no se ve por donde, a menos que decidan jalar a Enrique Galindo…. Está en chino, pero puede ser. El Edil capitalino, es sin duda el adversario a vencer.

Hasta pronto.