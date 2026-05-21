GUARDIA CIVIL ESTATAL IMPLEMENTA ACCIONES PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD EN LAS CUATRO REGIONES

• La GCE detuvo a dos personas, presuntas distribuidoras de droga que se desplazaban en un vehículo con reporte de robo.

Derivado de los patrullajes preventivos y de seguridad implementados por la Guardia Civil Estatal en el municipio de Villa Hidalgo, elementos estatales detuvieron a Jessica “N” de 26 años y Daniel “N” de 28 años, presuntamente vinculados con actividades de narcomenudeo.

La intervención ocurrió durante labores preventivas sobre la Súper Carretera 75D San Luis Potosí–Rioverde, donde, durante la inspección, los agentes estatales aseguraron diversas dosis de cocaína presuntamente destinadas a su distribución y venta.

Además, tras la consulta de información, se confirmó que la camioneta Dodge Ram color rojo en la que se desplazaban contaba con reporte de robo vigente en el estado de Tamaulipas, por lo que también fue asegurada. Las personas detenidas, así como la droga y la unidad recuperada, fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado impulsa una Estrategia Integral para combatir conductas delictivas y fortalecer la seguridad en beneficio de las familias potosinas.