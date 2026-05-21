A la baja delitos en San Luis Capital

La incidencia delictiva en el municipio se redujo 12.3 por ciento al comparar el primer cuatrimestre de 2026 contra el mismo periodo de 2025, de acuerdo con las más recientes estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto es gracias a la estrategia de seguridad del Alcalde Enrique Galindo Ceballos para fortalecer a la SSPC y la política pública de los Comités de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con la información más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de abril de 2026, hay una notable tendencia a la baja en cuanto al número de delitos registrados en San Luis Capital, de 12.3 por ciento, en un comparativo entre enero – abril 2026 contra el mismo periodo del año pasado. La estadística favorable es resultado de la política pública implementada por la administración del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, para fortalecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con equipamiento y capacitación; además de la estrategia de la red de más de 1000 Comités de Seguridad Ciudadana e Inteligencia Social

La reducción de 12.3 por ciento en la incidencia delictiva en el municipio de San Luis Potosí durante el primer cuatrimestre del año, es mayor que la registrada en el Estado, con un decremento de 6.8 por ciento, mientras que en el ámbito nacional fue de 2.6 por ciento.

Durante este periodo, el homicidio doloso disminuyó 67.6 por ciento en el municipio de San Luis Potosí. La reducción de delitos también se refleja en varios tipos de robo: el robo en transporte público disminuyó 100 por ciento, al no presentar casos, mientras que en enero – abril de 2025 se registraron seis casos; el robo con violencia disminuyó 47.5 por ciento; el robo a casa habitación un 42.5 por ciento; el robo a negocio un 41.7 por ciento; el robo de vehículo un 19.7 por ciento y el robo a transeúnte un 5.2 por ciento.

Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detectó una baja muy considerable en otros delitos en San Luis Capital: el secuestro disminuyó 100 por ciento, al no registrar casos, mientras que en enero – abril 2025 se reportó un caso; la violación bajó un 26.7 por ciento; el narcomenudeo un 11.7 por ciento; las lesiones dolosas un 11 por ciento, mientras que la violencia familiar bajó un 9.2 por ciento.