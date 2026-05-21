Queda lista rehabilitación sanitaria en la calle Tenochtitlán

INTERAPAS rehabilitó 50 metros de drenaje, lo que beneficia a más de 150 vecinos de la colonia Retornos.

SLP.– Durante el avance de su segundo paquete prioritario de intervenciones en la zona metropolitana, INTERAPAS concluyó una nueva obra de rehabilitación sanitaria, ahora en la colonia Retornos.

Los trabajos se realizaron sobre la calle Tenochtitlán desde el cruce con avenida Kukulkán, donde se renovaron cerca de 50 metros lineales de tubería PEAD de 12 pulgadas, con una inversión aproximada de 290 mil pesos, lo que mejorará notablemente las condiciones sanitarias para los vecinos.

Esta intervención beneficia directamente a 150 habitantes de la zona, que se suman a las miles de personas beneficiadas con las obras sanitarias que INTERAPAS realiza en distintos puntos de la zona metropolitana.

INTERAPAS continúa con el desarrollo de su segundo paquete de obras prioritarias, realizado con recursos propios, mediante el cual se atienden puntos que requerían renovación de la infraestructura sanitaria. El organismo mantiene atención permanente en estas fuentes de abastecimiento y continuará informando sobre los avances de cada intervención a través de sus canales oficiales.