SAN LUIS CONSOLIDA SU LIDERAZGO ECONÓMICO

• La entidad suma 127 mil 613 unidades económicas activas y 652 nuevas empresas en el último año, fortaleciendo el empleo y las oportunidades en las cuatro regiones.

Como parte del impulso del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, para fortalecer la inversión y la generación de empleo, la entidad continúa consolidándose como uno de los motores económicos de la región Centro-Bajío, al alcanzar 127 mil 613 unidades económicas activas en mayo de 2026, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI.

El informe destaca que 119 mil 756 establecimientos corresponden a microempresas, reflejo del apoyo estatal a la economía familiar y al autoempleo, además de registrar la apertura de 652 nuevas empresas en el último año, superando incluso a entidades vecinas como Querétaro y Aguascalientes en número de unidades económicas activas.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, resaltó que el fortalecimiento de infraestructura, conectividad y facilidades para abrir negocios ha permitido generar más oportunidades sin límites para grandes corporativos y pequeños comercios, como parte del cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí.