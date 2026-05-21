GOBIERNO ESTATAL REFUERZA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA ZONA INDUSTRIAL

• El Comité Técnico del Manejo del Fuego y la Unión de Usuarios de la Zona Industrial fortalecen acciones preventivas y llaman al sector empresarial a colaborar en la limpieza de áreas de riesgo.

En línea con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer la prevención y proteger la actividad productiva, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene acciones permanentes para reducir riesgos de incendios en la Zona Industrial, mediante capacitaciones gratuitas y reuniones de trabajo con el sector empresarial.

Con la participación de integrantes del Comité Técnico del Manejo del Fuego, encabezado por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), se realizó una sesión informativa para concretar medidas preventivas dentro de las empresas. El encargado de despacho, César Manuel Rocha Moreno, reconoció la disposición de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) para sumarse a las acciones coordinadas entre distintas instituciones. El trabajo sin límites entre autoridades y sector productivo fortalece la prevención y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Durante el encuentro también se exhortó a las empresas a colaborar en la limpieza de lotes baldíos y espacios donde pueda acumularse maleza o basura, a fin de disminuir riesgos. Acompañando el cambio que se vive y se siente hacia una mayor cultura de prevención y corresponsabilidad, se impartió además una plática especializada al personal de diversas compañías sobre prevención de incendios y reacción inmediata. En la reunión participaron también la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y el Honorable Cuerpo de Bomberos Metropolitanos.