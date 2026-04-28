TRABAJO SIN LÍMITES FORTALECE LA SEGURIDAD EN LAS CUATRO REGIONES

• Labores de inteligencia en la entidad, permitieron la detención de siete objetivos generadores de incidencias negativas.

Derivado de las acciones de la Estrategia Integral de Seguridad, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a siete presuntos objetivos generadores de incidencias delictivas en distintos municipios, además de asegurar droga, un arma de fuego y recuperar unidades con reporte de robo.

En el municipio de Ahualulco, elementos de la GCE, en coordinación con personal de la Defensa, detuvieron a Tomás “N”, de 32 años; César “N”, de 45 años, y José “N”, de 30 años, a quienes se les aseguraron dosis de “cristal”, marihuana, artefactos conocidos como “ponchallantas” y una camioneta con placas sobrepuestas.

En otra acción, en Santa María del Río, la GCE detuvo a José “N”, de 45 años, en posesión de un arma de fuego, un cargador y cartuchos útiles. Asimismo, en el municipio de Ébano, fueron detenidos Jesús “N”, de 24 años; Gustavo “N”, de 34 años, y Jorge “N”, de 48 años, a quienes se les aseguraron dosis de “cristal” y marihuana.

De manera adicional, la División Caminos recuperó ocho tractocamiones con reporte de robo, fortaleciendo el combate a los delitos patrimoniales en la entidad.

Estas acciones reflejan el trabajo permanente de las fuerzas de seguridad, enfocado en la prevención, la inteligencia operativa y la coordinación interinstitucional, para avanzar sin límites en la construcción de un San Luis Potosí más seguro.