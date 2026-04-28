Gilberto Mora no titubea ante la misión inmediata de la Selección Mexicana: “Somos favoritos para ganar este Mundial”

Gilberto Mora, jugador de Xolos y de la Selección Mexicana, no titubeó ni un instante al señalar que la misión del Tri de cara al Mundial 2026 es trascender hasta la última instancia y no conformarse con sólo llegar a los Cuartos de Final.

“Yo considero que somos favoritos para ganar este Mundial, estamos en casa, entonces, sí, yo creo que sí somos favoritos”, indicó ‘Morita’ en entrevistas después del juego de los perros fronterizos ante Chivas en el estadio Akron.

“Sí estoy un poco nervioso de que ya está por salir la lista, pero los tiempos de Dios son perfectos, y si él quiere que vaya, ahí voy a estar. Confío mucho en mí también, entonces espero estar en esa lista”, recalcó Mora, quien asegura estar recuperado de la pubalgia que lo aquejaba.

“Tuve una lesión en la que no pude estar la mayor parte del torneo, pero pues contento de poder volver. Fue un poco larga la recuperación, pero gracias a Dios ya estoy bien, me siento muy bien físicamente y listo para lo que viene. Ya estoy al 100 por ciento en todos los aspectos”, sentenció.

Con información de Latin Us