Mundial 2026: México anuncia primera lista de convocados

México dio a conocer el martes 28 de abril de 2026 su primera lista de convocados para el Mundial 2026, con jugadores que militan en la Liga MX.

Por medio de un comunicado, se indicó que en total fueron convocados 20 futbolistas por el entrenador Javier Aguirre: 12 que ya tienen un lugar seguro para la justa mundialista y ocho más con seguimiento hacia el siguiente ciclo mundialista, pero que fortalecerán el grupo de trabajo de cara a los partidos de preparación antes del Mundial.

De acuerdo con un comunicado, se indicó que la concentración de México iniciará el 6 de mayo confirme al plan de trabajo que aprobaron los dueños de clubes de la Liga MX, que abarcará cinco semanas y media de entrenamientos.

Se indicó que en esta lista no se considera al grupo de jugadores provenientes del extranjero, ya que serán integrados en la convocatoria definitiva que será entregada a la FIFA e1 de junio conforme a la reglamentación del Mundial 2026.

Como principal sorpresa no parece el mediocampista de Cruz Azul, Carlos Charly Rodríguez, mientras que logró entrar a la lista definitiva Guillermo Martínez, delantero de los Pumas de la UNAM.

Esta es la primera lista de convocados de México para el Mundial 2026:

Porteros: Raúl Rangel – Chivas Carlos Acevedo – Santos Laguna Óscar García – León*

Defensas: Luis Rey – Puebla* Israel Reyes – América Eduardo Águila – Atlético de San Luis* Jesús Gómez – Tijuana* Denzell García – FC Juárez* Jesús Gallardo – Toluca

Mediocampistas: Luis Romo – Chivas Erik Lira – Cruz Azul Brian Gutiérrez – Chivas Iker Fimbres – Monterrey* Gilberto Mora – Tijuana Jairo Torres – FC Juárez* Roberto Alvarado – Chivas

Delanteros: Kevin Castañeda – Tijuana* Alexis Vega – Toluca Guillermo Martínez – Pumas UNAM Armando Hormiga González – Chivas



Con información de López-Dóriga Digital