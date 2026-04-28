Senado cita a Maru Campos para abordar muerte de agentes de EE.UU.

El Senado de la República invitó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a una reunión para abordar la muerte de dos agentes de Estados Unidos tras un operativo antidrogas.

La cita es a las 11:00 h de este 28 de abril.

Se prevé que Maru Campos se reúna con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.

Mueren agentes de EE.UU. en Chihuahua

El pasado 19 de abril se dio a conocer la muerte de dos oficiales instructores de Estados Unidos en el municipio Morelos de Chihuahua.

La muerte de los agentes ocurrió en un accidente vial, cuando viajaban en compañía del director y un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes también murieron.

La polémica se desató cuando el entonces fiscal César Jáuregui informó que los agentes estatales y extranjeros se accidentaron al regresar de un operativo antidrogas en el que se aseguró el narcolaboratorio más grande hallado en el estado hasta el momento.

Si bien Jáuregui aclaró posteriormente que los oficiales de EE.UU. no participaron en el operativo sino que se habían encontrado con el director de la AEI quien se ofreció a llevarlos a Chihuahua capital, surgieron cuestionamientos sobre la presunta incursión de agentes extranjeros en territorio nacional.

Ante los señalamientos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo un encuentro con la gobernadora Maru Campos.

Asimismo, la mandataria estatal informó la creación de una Unidad Especializada para investigar el desmantelamiento del meganarcolaboratorio en Morelos y la muerte de los agentes de EE.UU.

Dicha labor estará a cargo de la fiscal Wendy Chávez.

Con información de López-Dóriga Digital