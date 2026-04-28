Oficiales en el accidente en Chihuahua plantearon esconder los cuerpos de agentes de la CIA; revelan participación permanente en México

Un agente estadounidense confirmó que los dos elementos de la CIA que murieron en Chihuahua portaban uniformes de la Agencia Estatal de Investigación y acompañaron a las autoridades mexicanas en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino en la frontera con Sinaloa.

De acuerdo con una entrevista del periodista Ioan Grillo, los cuerpos de los agentes de la CIA habrían quedado en un “muy mal estado”, incluso uno de ellos resultó “calcinado e irreconocible”.

El vehículo en el que viajaban salió de la carretera, se precipitó en un barranco y después explotó, lo que desató el pánico y las autoridades incluso habrían intentado encubrir la presencia de extranjeros, detalla la publicación.

El agente señaló al periodista que los oficiales en el sitio consideraron ocultar los cuerpos de los agentes de la CIA, pero al final se arrepintieron.

“Nunca van a admitir que son la CIA, pero los mexicanos van a decir: ‘Estos gringos. ¡Ah, son la DEA!’”, declaró el agente.

Ioan Grillo precisa que los estadounidenses operaban desde la oficina de la CIA en Monterrey y destaca que esta agencia ha mantenido labores permanentes en México.

De acuerdo con lo publicado, la CIA ha participado recientemente en operaciones antidrogas en el país con el sobrevuelo de drones y compartiendo información para detenciones relevantes, como la de “El Mencho”.

Sin embargo, destaca que ellos «llevan mucho tiempo» trabajando en colaboración a nivel estatal y federal, con el fin de que los policías y militares mexicanos ejecuten los arrestos o incautaciones, para que no reciban sobornos.

El texto apunta que la colaboración data desde la década de 1970, con la participación de otras agencias además de la CIA, como la DEA, el ICE y el FBI, aunque la cooperación se ha reforzado en las últimas dos décadas.

Con información de Latin Us