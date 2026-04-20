ACCIONES COORDINADAS FORTALECEN LA SEGURIDAD Y LA PAZ EN LAS CUATRO REGIONES

• En Ciudad Valles, la GCE detuvo a dos personas y, posteriormente, en coordinación con la FGE, decomisó aproximadamente 154 kilogramos de marihuana y artefactos conocidos como “ponchallantas”.

Como resultado de labores coordinadas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), a través de la Guardia Civil Estatal (GCE), en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE), ejecutó una orden de cateo en Ciudad Valles, donde se aseguraron alrededor de 154 kilogramos de hierba seca con características de la marihuana, artefactos conocidos como “ponchallantas”, básculas grameras y material diverso.

Este aseguramiento fue derivado de una acción previa, efectuada por elementos de la GCE en el municipio, donde detuvieron a un hombre de 41 años y a un menor de edad, ambos originarios de Querétaro, en posesión de 30 dosis de hierba seca con características de la marihuana y una camioneta sin placas, lo que generó líneas de investigación por parte de la autoridad correspondiente.

Con base en estos datos, la FGE integró la carpeta correspondiente y obtuvo, de la autoridad judicial, la orden de cateo a un inmueble ubicado en la colonia Las Águilas, en Ciudad Valles, con la participación de personal operativo y pericial.

Durante la diligencia, se aseguraron diversos indicios relacionados con posibles actividades de narcomenudeo, entre ellos bolsas con hierba seca con características de la marihuana, con un peso aproximado de 154 kilogramos, artefactos conocidos como “ponchallantas” y equipo para dosificación y empaque, como básculas grameras, selladoras y material diverso; todos los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para su análisis e integración a la investigación.

Estos resultados son producto del trabajo de inteligencia y la coordinación interinstitucional, por lo que la SSPC y la FGE refrendan su compromiso de continuar generando condiciones de seguridad y tranquilidad para las y los potosinos.