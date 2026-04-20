RESULTADOS FIRMES A FAVOR DE LA PAZ SOCIAL EN SOLEDAD: 80 PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL 17 AL 19 DE ABRIL

* Los resultados forman parte del informe del 17 al 19 de abril presentados en la Mesa Estatal de Seguridad.

En cumplimiento a las indicaciones del Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, la Guardia Civil Municipal presentó su informe de resultados ante la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz, correspondiente al periodo del 17 al 19 de abril, donde se destacaron acciones relevantes como la detención de 80 personas, así como el despliegue de 62 recorridos mediante el operativo interinstitucional “Convoy”.

La sesión fue dirigida a nombre del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, por el Secretario General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, en coordinación con el responsable de la Guardia Civil Estatal (GCE), comandante Rosalío Ramos García, a quienes el Director General de la corporación, comisario Víctor Aristarco Serna Piña, dio a conocer los siguientes resultados:

* 42 detenidos puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP)

* 38 arrestos por faltas administrativas

* 124 auxilios ciudadanos atendidos

* Se aseguraron 11 dosis de metanfetaminas y 11 bolsas de marihuana, 4 armas prohibidas, un telefónico celular y 100 pesos en efectivo

Resultados del operativo interinstitucional “Convoy”:

* 62 colonias recorridas en el municipio

* 47 personas inspeccionadas

* 9 vehículos consultados en Plataforma México

* Una persona detenida puesta a disposición de la FGESLP

* 1 arresto por falta administrativa

Al finalizar la sesión, autoridades reiteraron el compromiso de mantener el trabajo conjunto para reforzar la seguridad en la Zona Metropolitana, priorizando acciones preventivas y de proximidad social en beneficio de la ciudadanía.