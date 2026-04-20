EU ataca una lancha en el Caribe y deja tres muertos; es el sexto caso en poco más de una semana

El Comando Sur afirma que el navío operado por los presuntos «narcoterroristas» navegaba por «rutas conocidas de narcotráfico»
El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó este domingo que realizó un ataque a un barco que presuntamente transportaba drogas a través del Caribe y dejó tres muertos.
De acuerdo con una tarjeta informativa compartida en X, la operación fue encabezada por general Francis L. Donovan, de la Fuerza de Tarea Conjunta «Lanza del Sur».
Asimismo, las autoridades señalan que el navío operado por los presuntos «narcoterroristas» navegaba por «por rutas conocidas de narcotráfico».
«La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narco-terroristas varones fueron abatidos durante esta acción. No hubo bajas en las fuerzas militares de Estados Unidos», se lee la tarjeta informativa.
On April 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/yMtPhXBdNn
— U.S. Southern Command (@Southcom) April 20, 2026
Con este ataque suman seis casos similares en el Caribe y en el Pacífico en ocho días, poco más de una semana.
Cabe señalar que el pasado 11 de abril se realizaron dos ataques y se sumaron a otro ocurrido dos días después .Posteriormente, el martes y el miércoles, informaron nuevas agresiones.
Durante los ataques contabilizados desde el 11 de abril, los militares del Comando Sur han asesinado a al menos 14 presuntos «narcoterroristas» y herido a otros dos.
Asimismo, el 11 de abril fue el día en que más fallecidos hubo tras dos agresiones simultáneas en el océano Pacífico que dejaron cinco muertos.
Estos nuevos ataques se producen en el marco de la operación «Lanza del Sur», que Estados Unidos implementa desde septiembre pasado en el área de responsabilidad del Comando Sur (Centroamérica, Sudamérica y el Caribe).
La operación «Lanza del Sur» se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.
