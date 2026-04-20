Gobierno municipal promueve la conciencia ambiental en agentes del Escuadrón de Bienestar Infantil en Casa Colorada

Agentes del Escuadrón de Bienestar Infantil Municipal participaron en un taller de horticultura en Casa Colorada.

La actividad se realizó en el marco de la conmemoración del Mes de la Niñez, promoviendo valores de responsabilidad y cuidado ambiental.

El alcalde Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos impulsó acciones formativas que acerquen a la niñez y juventud a prácticas sustentables, luego de que agentes del Escuadrón de Bienestar Infantil Municipal visitaran Casa Colorada para participar en un taller de horticultura y reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente, informó el secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano.

Detalló que durante la jornada, las y los agentes convivieron con habitantes de la zona, aprendieron técnicas básicas de cultivo y se sensibilizaron sobre la relevancia de preservar los recursos naturales. La experiencia permitió fortalecer valores de responsabilidad compartida y fomentar la participación ciudadana en torno a la protección del entorno.

El secretario de Bienestar Municipal subrayó que estas actividades forman parte de la agenda especial organizada en conmemoración del Mes de la Niñez, con el objetivo de promover inclusión, conciencia ecológica y cohesión social, en las niñas y los niños que forman parte del Escuadrón de Bienestar Infantil Municipal.

Con iniciativas como el taller en Casa Colorada, la administración encabezada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos reafirma su compromiso de construir un municipio más saludable, solidario y sostenible, bajo la visión de un San Luis Amable.