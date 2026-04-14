GUARDIA CIVIL ESTATAL CONSTRUYE UN SAN LUIS POTOSÍ MÁS SEGURO

• Cuatro presuntos vendedores de estupefacientes fueron detenidos en diferentes operativos de la Guardia Civil Estatal.

San Luis Potosí se consolida como uno de los estados más seguros del país y, derivado del éxito de la Estrategia Integral de Seguridad que brinda tranquilidad a las familias potosinas, en las últimas horas la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a cuatro presuntos vendedores de estupefacientes en diferentes operativos, decomisándoles diversas dosis de droga.

El primer hecho tuvo lugar en el municipio de Axtla de Terrazas, donde José “N”, de 23 años, y Tomás “N”, de 28 años, fueron asegurados con 48 dosis de metanfetamina.

En el municipio de Guadalcázar, Jesús “N”, de 28 años, fue detenido en posesión de 12 bolsas de una hierba verde y seca con características de marihuana, así como 20 artefactos conocidos como “ponchallantas”, mientras que, en Venado, la GCE detuvo a Javier “N”, de 63 años, con 15 dosis de marihuana.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) mantiene acciones permanentes para consolidar una seguridad sin límites en todo el estado, lo que permite garantizar la paz y la tranquilidad para las y los potosinos.