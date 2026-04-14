Ruptura rumbo a 2027: Partido Verde anuncia que competirá sin alianzas en San Luis Potosí

Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista, anunció este lunes que no buscará alianzas con Morena u otros partidos en San Luis Potosí en el marco del arranque de los trabajos rumbo a las elecciones de 2027.

En un evento al que asistieron liderazgos de partido y legisladores, la dirigente afirmó que ellos cuentan con integrantes capaces de ganar los comicios que se avecinan.

«Contamos con perfiles pues altamente competitivos, mujeres, hombres preparados, con energía, con trabajo y sobre todo con pasión, pero sobre todo listos y esto es lo más importante para competir en el próximo proceso electoral, para ganar, para ir solos, que es lo que nos ha pedido la gente», señaló.

El Partido Verde afirma que es la primer fuerza política en San Luis Potosí y se denominan como un grupo con «rumbo definido».

«Vamos por algunas otras gobernaturas en otras de las circunscripciones, por supuesto, y daremos a la gente lo que nos ha pedido, un partido fuerte, un partido joven», añadió Castrejón Trujillo.

Además, aseguró que el Partido Verde se encuentra en un proceso de expansión; «vamos a consolidar no sólo la gubernatura en San Luis Potosí, sino a seguir creciendo en todo el país, con organización, unidad», comentó.

El gobernador de San Luis Potosí actualmente es Roberto Gallardo, quien llegó al cargo en 2021 de mano de una alianza entre el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

Con información de Latin Us