SLP, REFERENTE DE CALIDAD EDUCATIVA EN EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2026-2030

• El estado potosino supera la media nacional en evaluación institucional y se declara listo para encabezar la estrategia de cobertura y reincorporación académica establecida por el Gobierno Federal.

Tras la publicación del Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030 en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Presidencia de la República, San Luis Potosí ha sido reconocido como una de las entidades federativas con un desempeño sobresaliente en materia de evaluación institucional y mejora continua de sus servicios educativos.

Al respecto, el Secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo dijo que el documento de diagnóstico nacional subraya que la entidad potosina ha logrado que más del 50 por ciento de sus instituciones públicas de educación superior participen activamente en procesos de evaluación de sus funciones, una cifra significativa que la posicionan por encima del promedio nacional, que se sitúa en el 45.5 por ciento.

Entre los retos más relevantes que San Luis Potosí tiene en la nueva estrategia educativa nacional se encuentra el de reincorporar a las aulas a los 70 mil 136 jóvenes que, habiendo concluido el bachillerato o contando con estudios superiores truncos, se desempeñan laboralmente en actividades ajenas a su formación o intereses académicos.

En el ámbito de la expansión educativa, el estado registra una tasa de cobertura del 45.1 por ciento, lo que lo sitúa en la zona media del escalafón nacional. Esta condición coloca a la entidad como una de las prioridades para recibir apoyo federal con el objetivo de alcanzar la ambiciosa meta país del 55 por ciento de cobertura hacia el año 2030.

Finalmente, Torres Cedillo dijo que con una infraestructura sólida y procesos de evaluación ya consolidados, San Luis Potosí está listo para asumir los desafíos planteados en el Programa Nacional, demostrando que la eficiencia administrativa y la calidad académica son la base para cumplir con el derecho humano a la educación superior en esta nueva etapa de desarrollo nacional