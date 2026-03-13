LISTO EL OPERATIVO ESTADIO SEGURO PARA ESTE SÁBADO EN SAN LUIS

* Más de 600 elementos de distintas corporaciones participarán en el dispositivo de prevención y vigilancia durante el encuentro entre Atlético de San Luis y Pachuca.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) pondrá en marcha el operativo Estadio Seguro este sábado 14 de marzo con motivo del partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga MX entre Atlético de San Luis y Pachuca. La estrategia se realiza por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ha impulsado acciones sin límites para fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las familias potosinas.

Este despliegue contará con la participación de la Guardia Civil Estatal (GCE), el C5i2, autoridades municipales, Protección Civil Estatal y municipal, la Fiscalía General del Estado (FGE), seguridad privada y paramédicos en ambulancias. En total, más de 600 elementos estarán encargados de mantener el orden, la prevención y la convivencia segura entre las y los asistentes.

El titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, informó que el operativo iniciará a las 13:30 horas, mientras que el acceso al Estadio Libertad Financiera estará disponible desde las 15:00 horas para la afición, con una asistencia estimada de alrededor de 11 mil personas. Este esfuerzo institucional forma parte del cambio que se vive y se siente, al priorizar entornos seguros para el disfrute del deporte y la convivencia familiar.