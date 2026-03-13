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ESTADO

RICARDO GALLARDO ENCABEZA SEGUNDA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO

By Redacción
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sábado, marzo 14, 2026

* El Gobernador del Estado celebró que este importante evento se realice en tierras potosinas gracias a las condiciones de paz, seguridad y desarrollo con las que cuenta la entidad en este cambio que se vive y se siente.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador del Estado, encabezó y realizó la declaratoria inaugural de la Segunda Sesión del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, destacando la importancia de que el evento se realice en San Luis Potosí para fortalecer la relación institucional con este sector del país, así como impulsar la seguridad jurídica y brindar certeza legal a las y los potosinos en el programa “Tu Casa Tu Apoyo”, con el que se entregan lotes de vivienda y su escrituración gratuita.
El Gobernador de San Luis Potosí comentó que el evento será un espacio de diálogo y de acuerdos en común, cuyo objetivo será unificar la actividad notarial, lo que dará mayor seguridad jurídica de muchas familias del país. De igual forma, el Mandatario Estatal celebró que la reunión constituye un foro de alto nivel, con amplia proyección nacional, debido a que sus integrantes son referentes y líderes de opinión en cada una de sus entidades federativas, en donde compartirán el dinamismo y las fortalezas de San Luis Potosí como un estado seguro, competitivo y en desarrollo.
Ante los notarios invitados que arribaron de otras entidades, Ricardo Gallardo compartió que en San Luis Potosí existen las condiciones de orden social y paz en la entidad, por lo que se registran miles de visitas, certámenes culturales, espectáculos internacionales y deportivos de primer nivel que destacan al Estado como punto de atracción turística, aunado al gran potencial económico que representa en la zona centro y bajío del país para la inversión extranjera.
Finalmente, el Gobernador Ricardo Gallardo aseguró que la asistencia de los integrantes del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano traerá grandes beneficios a San Luis Potosí en el tema turístico y económico al registrarse ocupaciones de hoteles, restaurantes y sitios turísticos de las cuatro regiones de la entidad, impulsando, así, el desarrollo financiero de los pequeños y grandes comercios.

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