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PAÍS

En reunión a puerta cerrada en Segob, Morena y aliados discuten el “plan B” electoral de Sheinbaum

By Redacción
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Foto ilustrativa Créditos: Cuartoscuro
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sábado, marzo 14, 2026

Los legisladores acudieron para revisar los puntos planteados por la mandataria, luego de que su primera propuesta fuera rechazada en la Cámara de Diputados

Dirigentes y legisladores de Morena, PT y PVEM llevan más de ocho horas de diálogo y negociaciones en la Secretaría de Gobernación (Segob) para el “plan B” de la reforma electoral que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum.

A la reunión con la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, han llegado los coordinadores en el Senado de Morena, Ignacio Mier; del Partido Verde, Manuel Velasco, así como el coordinador en la Cámara de Diputados y el dirigente del PVEM, Carlos Puente y Arturo Escobar, respectivamente.

Por parte del PT llegaron el coordinador en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, así como el diputado Benjamín Robles Montoya. 

De acuerdo con el coordinador Mier, la reunión podría prolongarse hasta lograr un acuerdo entre los líderes partidistas, lo que incluso podría llevar hasta la mañana o tarde del domingo.

Aunque el senador del Verde, Luis Armando Melgar ha dicho que no respaldará el “plan B”, el coordinador Manuel Velasco indicó que su partido estaría en favor de respaldar la reducción que propone la presidenta Sheinbaum en los Congresos estatales y en los cabildos municipales, aunque pidió esperar a la redacción del articulado de reformas que presente la mandataria federal, lo que podría ocurrir el próximo lunes.

A su vez, el legislador petista Benjamin Robles destacó que  para el PT es imperativo que se fortalezca el sistema de partidos, por lo que esperarán al articulado final que se presente.

En su conferencia de este viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo anticipó que su iniciativa de reforma electoral, “plan B”, propondrá adelantar la consulta de revocación de mandato a 2027 y permitir que las consultas populares incluyan temas electorales, además de reducir el número de síndicos y regidores municipales, así como el presupuesto de Congresos estatales y del Senado de la República.

Con información de Latin Us

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