30.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

RICARDO GALLARDO GESTIONA MÁS INVERSIÓN EXTRANJERA PARA SAN LUIS

By Redacción
124
spot_img
sábado, marzo 14, 2026

* El Gobernador compartió que se prevé la llegada de ocho empresas asiáticas al Estado, cuatro de ellas del ramo automotriz que distribuirán piezas en México y Estados Unidos.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, continúa fortaleciendo sin límites la estrategia de promoción económica internacional mediante gestiones que buscan consolidar la llegada de nuevas inversiones asiáticas y ampliar la presencia de empresas globales en territorio potosino, lo que impulsará la creación de más empleos y fortalecerá la competitividad del Estado.
En el cambio que se vive y se siente, el Gobernador Ricardo Gallardo anunció que, a través de la oficina de enlace instalada en Japón, se avanza en negociaciones con al menos ocho empresas interesadas en establecer operaciones en San Luis Potosí, cuatro de ellas especializadas en la distribución de autopartes, proyectando desarrollar centros logísticos y de suministro que no solo atenderían al mercado potosino, sino también a diversas entidades de México y de los Estados Unidos.
De igual forma, el Mandatario Estatal comentó que las otras empresas pertenecen al sector de productos comestibles, las cuales buscan aprovechar la ubicación estratégica de San Luis Potosí, su infraestructura logística y la estabilidad económica que ofrece la entidad gracias a las condiciones de paz y seguridad que prevalecen en todo el Estado.
Asimismo, Ricardo Gallardo, expresó que hay resultados favorables en la operación de la oficina de enlace instalada en Texas, la cual se ha convertido en un punto clave para fortalecer la relación comercial en Estados Unidos, así como para promover las ventajas competitivas de San Luis Potosí como destino de inversión. Finalmente, informó que proyecta la instalación de una oficina de enlace en Europa, con el objetivo de fortalecer la relación con empresas vinculadas a la industria automotriz, especialmente con plantas de fabricación de origen alemán que mantienen presencia en México y en la región del Bajío.

Artículo anterior
En reunión a puerta cerrada en Segob, Morena y aliados discuten el “plan B” electoral de Sheinbaum
Artículo siguiente
PT y PVEM se alinean con Sheinbaum en el Senado y apoyarán el “plan B” de la reforma electoral
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.