PT y PVEM se alinean con Sheinbaum en el Senado y apoyarán el “plan B” de la reforma electoral

Las bancadas de Morena, PT y PVEM en el Senado de la República acordaron respaldar la iniciativa de reforma electoral, conocido como “plan B”, que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego de más de 12 horas de negociación en la Secretaría de Gobernación, las bancadas oficialistas anunciaron el respaldo al proyecto que aún se encuentra en fase de elaboración y el cual se presentará la próxima semana.

“Las y los senadores que formamos parte de la Cuarta Transformación respaldamos el Plan B, propuesto por la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, dijeron en un comunicado emitido este sábado.

Por ahora sólo se conocen tres puntos del “plan B” que la propia mandataria federal presentó el viernes: reducción de síndicos y regidores; disminuir el gasto en los Congresos de los estados y el Senado, y fortalecer la consulta popular.

“Durante décadas, el aparato gubernamental federal, estatal y municipal ha operado con costos elevados que deben revisarse con responsabilidad. La democracia no se fortalece con estructuras costosas ni con privilegios, sino con instituciones eficientes que respondan a las necesidades de la población. Esta propuesta de reforma no vulnera el federalismo ni invade la autonomía de los estados”, dijeron las bancadas de Morena, PT y PVEM en un comunicado.

Consideraron que los 4 mil millones de pesos que Sheinbaum anticipó de ahorros en caso de aprobarse esta reforma, “permanecerán en las entidades federativas y serán destinados a obra pública, infraestructura y proyectos que beneficien directamente a la población, con instituciones modernas, eficientes y austeras”, expresaron.

“Ese es el sentido de esta reforma: una democracia más austera, más cercana a la gente y una justa redistribución de los recursos públicos”, concluyeron.

Con información de Latin Us