Confirman la segunda parte del éxito animado «K-pop Demon Hunters»

EFE.- Netflix confirmó este jueves la producción de la secuela de «K-pop Demon Hunters», expandiendo el universo de la película animada más vista de la plataforma hasta ahora.

La producción, todavía sin fecha de estreno, volverá a correr a cargo de Maggie Kang y Chris Appelhans, mientras que Sony Pictures Animation se encargará de animar la historia de Rumi, Zoey y Mira.

Con «K-pop Demon Hunters«, «Maggie y Chris no sólo llegaron al público, sino que despertaron una comunidad de seguidores global que trascendió idiomas, rompió la brecha generacional y a los géneros músicales», indicó en un comunicado la directora de contenido de Netflix, Bela Bajaria.

«Estamos sumamente orgullosos de profundizar nuestra colaboración con ellos y, junto con nuestros socios de Sony Pictures Animation, construir este universo de maneras que sorprenderá y deleitará a los seguidores», agregó.

La secuela del largometraje animado se confirma tras varios meses de especulaciones sobre una posible extensión del fenómeno de las Guerreras K-pop, que se ha convertido en un éxito en la plataforma, coronándose como la producción animada más vista de la historia.

En un principio se había negado su continuación debido a que la producción tardaría mucho tiempo.

«Estos personajes son como una familia para nosotros; su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Nos entusiasma escribir su próximo capítulo, desafiarlos y verlos evolucionar, y seguir ampliando los límites de la integración entre la música, la animación y la historia», dijo Appelhans.

La película sobre un grupo femenino de K-pop, que persigue demonios mientras equilibran sus vidas bajo los focos del espéctaculo, ha consolidado a la industria del k-pop como un fenómeno cultural global que va mucho más allá de la música.

La canción «Golden«, del grupo ficticio del filme HUNTR/X, superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo por primera vez, según Billboard.

También el tema principal, interpretado por las protagonistas al final de la cinta, coronó en la primera semana de agosto la lista Billboard Global 200 con 113.4 millones de reproducciones, un aumento del 15% frente a la semana anterior y superando éxitos como «Ordinary» de Alex Warren o «Jump» de BLACKPINK.

«Como cineasta coreana, me siento inmensamente orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes coreanos. Hay muchísimo más en este mundo que hemos creado y estoy emocionada de mostrárselo. Esto es sólo el principio», afirmó Kang.

Con información de Latin Us