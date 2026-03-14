EU ofrece 10 mdd por información para capturar al líder supremo iraní Mojtabá Jamenei

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) emitió una ficha de recompensa por hasta 10 millones de dólares a quien ofrezca información que ayude a la captura del líder supremo iraní Mojtaba Jamenei y otros miembros de la Guardia Revolusionaria Islámica.

La ficha compartida por la cuenta en X de Reward for Justice (Recompensas por la Justicia) viene acompañada con un breve mensaje.

«¿Tienes información sobre estos líderes terroristas iraníes? Envíanos una pista. Podrías optar a una recompensa y a la reubicación», expusó la cuenta de justicia estadounidense.

Asimismo, en la ficha se pueden leer los nombres de: Ali Asghar Hejazi: subjefe de personal de la oficina del líder supremo, Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Yahya Rahim Safavi, asesor militar, Eskandar Momeni, ministro del Interior y Esmail Khatib: ministro de Inteligencia y Seguridad.

Además de cuatro miembros más cuyos nombres no fueron revelados: secretario del Consejo de Defensa, asesor del líder supremo, jefe de la Oficina Militar y el Comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Esta mañana, el secretario del Departamento de Defensa de EU, Pete Hegseth, dijo «El nuevo líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, está herido y probablemente desfigurado».

El secretario además puso en duda su capacidad para ejercer el liderazgo tras casi dos semanas de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

«Sabemos que el nuevo y llamado líder no tan supremo está herido y probablemente desfigurado. Ayer emitió un comunicado. Uno débil, en realidad, pero no había voz ni video. Era un comunicado escrito», dijo Hegseth en una rueda de prensa.

Con información de Latin Us