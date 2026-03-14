30.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
MUNDO

EU ofrece 10 mdd por información para capturar al líder supremo iraní Mojtabá Jamenei

By Agencias
94
Créditos: X: Rewards for Justice
spot_img
sábado, marzo 14, 2026

De acuerdo con una ficha emitida por el Departamento de Justicia, hay seis funcionarios identificados; de los otros cuatro sólo se conoce su cargo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) emitió una ficha de recompensa por hasta 10 millones de dólares a quien ofrezca información que ayude a la captura del líder supremo iraní Mojtaba Jamenei y otros miembros de la Guardia Revolusionaria Islámica.

La ficha compartida por la cuenta en X de Reward for Justice (Recompensas por la Justicia) viene acompañada con un breve mensaje.

«¿Tienes información sobre estos líderes terroristas iraníes? Envíanos una pista. Podrías optar a una recompensa y a la reubicación», expusó la cuenta de justicia estadounidense.

Asimismo, en la ficha se pueden leer los nombres de: Ali Asghar Hejazi: subjefe de personal de la oficina del líder supremo, Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Yahya Rahim Safavi, asesor militar, Eskandar Momeni, ministro del Interior y Esmail Khatib: ministro de Inteligencia y Seguridad.

Además de cuatro miembros más cuyos nombres no fueron revelados: secretario del Consejo de Defensa, asesor del líder supremo, jefe de la Oficina Militar y el Comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Esta mañana, el secretario del Departamento de Defensa de EU, Pete Hegseth, dijo «El nuevo líder supremo de IránMojtabá Jameneí, está herido y probablemente desfigurado».

El secretario además puso en duda su capacidad para ejercer el liderazgo tras casi dos semanas de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

«Sabemos que el nuevo y llamado líder no tan supremo está herido y probablemente desfigurado. Ayer emitió un comunicado. Uno débil, en realidad, pero no había voz ni video. Era un comunicado escrito», dijo Hegseth en una rueda de prensa.

Con información de Latin Us

Artículo anterior
Confirman la segunda parte del éxito animado «K-pop Demon Hunters»
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.