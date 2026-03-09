MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS FORTALECEN LA SEGURIDAD EN SAN LUIS POTOSÍ

* Directivas de la Secretaría de Seguridad destacan que el liderazgo femenino impulsa una institución más incluyente y cercana a la ciudadanía.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, mujeres que ocupan cargos directivos dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) destacaron que su participación en áreas estratégicas refleja avances hacia una institución más incluyente y con mayores oportunidades para el liderazgo femenino, como lo ha promovido el Gobernador Ricardo Gallardo.

Carmen Concepción Villa Galarza, titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, subrayó que el liderazgo femenino ha fortalecido áreas fundamentales como la reinserción social, donde la sensibilidad, la preparación y el trabajo institucional contribuyen a generar procesos más integrales.

Por su parte, Alba Luz Juárez Hernández, directora de la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, destacó que la presencia de mujeres en los espacios de formación policial representa un paso importante para consolidar corporaciones más profesionales y con perspectiva de igualdad.

En tanto, Danika Elide Gómez Cerda, responsable de la Unidad para la Igualdad Sustantiva, destacó que la participación de mujeres en puestos de decisión impulsa políticas públicas orientadas a la igualdad, al respeto y a la construcción de instituciones más cercanas a la ciudadanía.

Las directivas coincidieron en que el camino de las mujeres dentro de la seguridad pública ha implicado romper paradigmas y abrir brecha en espacios históricamente ocupados por hombres, por lo que reconocieron a todas las mujeres que hoy contribuyen a fortalecer las corporaciones de seguridad y de justicia en el Estado, que cada vez son más.