¡Aleluya! Santos Laguna logra su primer triunfo del torneo tras doblegar de visita a Xolos

Santos Laguna consiguió esta noche su primer triunfo del Clausura 2026, luego de doblegar 1-2 a Xolos de Tijuana en el partido que cerró la Jornada 10 del Clausura 2026, disputado en el Estadio Caliente.

Fue hasta el segundo tiempo que llegaron las anotaciones. Ezequiel Bullaude abrió la cuenta al 53′ ante su exescuadra para adelantar a los albiveredes.

Poco después, los locales se quedaron con 10 hombres tras la expulsión de Jackson Porozo.

Pese a la inferioridad numérica, la Jauría no bajó los brazos y logró el empate al 72′ con un zurdazo cruzado de Jesús Gómez para batir a Carlos Acevedo.

El 1-1 parecía firmado en la ‘perrera’, pero al 90’+10, Jesús Ocejo firmó el triunfo de los de Torreón con un derechazo en el área tras un centro raso.

Pese a la victoria, los coahuilenses siguen al fondo de la clasificación en el Clausura 2026 con cinco puntos.