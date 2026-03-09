13.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
DEPORTES

¡Aleluya! Santos Laguna logra su primer triunfo del torneo tras doblegar de visita a Xolos

By Agencias
62
Ocejo festeja su agónica anotación.Créditos: @ClubSantos
spot_img
lunes, marzo 9, 2026

Pese a ganar 1-2 en tiempo de compensación a Tijuana, los coahuilenses siguen al fondo de la clasificación en el Clausura 2026 con cinco puntos.

Santos Laguna consiguió esta noche su primer triunfo del Clausura 2026, luego de doblegar 1-2 a Xolos de Tijuana en el partido que cerró la Jornada 10 del Clausura 2026, disputado en el Estadio Caliente.

Fue hasta el segundo tiempo que llegaron las anotaciones. Ezequiel Bullaude abrió la cuenta al 53′ ante su exescuadra para adelantar a los albiveredes.

Poco después, los locales se quedaron con 10 hombres tras la expulsión de Jackson Porozo.

Pese a la inferioridad numérica, la Jauría no bajó los brazos y logró el empate al 72′ con un zurdazo cruzado de Jesús Gómez para batir a Carlos Acevedo.

El 1-1 parecía firmado en la ‘perrera’, pero al 90’+10, Jesús Ocejo firmó el triunfo de los de Torreón con un derechazo en el área tras un centro raso.

Pese a la victoria, los coahuilenses siguen al fondo de la clasificación en el Clausura 2026 con cinco puntos.

Image

Con información de LLatin Us
Artículo anterior
«Sabemos de dónde vienen los precursores químicos»: EU acusa a China de mantener vínculos con los cárteles
Artículo siguiente
MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS FORTALECEN LA SEGURIDAD EN SAN LUIS POTOSÍ
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.