«Sabemos de dónde vienen los precursores químicos»: EU acusa a China de mantener vínculos con los cárteles

EFE.- Estados Unidos acusó este lunes a China de permitir que su industria química mantenga vínculos con los cárteles del narcotráfico y facilite así el flujo de precursores para fabricar fentanilo, un opioide que ha causado centenares de miles de muertos en Norteamérica y que definió como un «arma de destrucción masiva».

«Sabemos de dónde vienen los precursores químicos. Se fabrican por millones de toneladas en China. Sabemos que se mueven a través de la cadena de suministro global», manifestó en una reunión de la ONU en Viena la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter.

«Sabemos que los débiles controles de exportación de China y su laxa aplicación de la ley permiten a su industria química establecer relaciones con los cárteles«, agregó la representante estadounidense en la denominada Comisión de Estupefacientes de la ONU, reunida desde hoy en la capital austriaca.

Al mismo tiempo, destacó que los «controles efectivos» de China sobre tierras raras, necesarias para una gran cantidad de tecnologías, «causan estragos en industrias legítimas».

Sólo el año pasado cerca de 80 mil personas murieron en Estados Unidos por sobredosis e intoxicaciones relacionadas con drogas, incluidas cocaína y metanfetamina mezcladas con fentanilo.

Esta sustancia es 50 veces más potente que la heroína que definió como un «arma de destrucción masiva».

Por eso, Carter defendió una respuesta internacional más dura contra el tráfico de drogas y advirtió de que los narcos libran una «guerra química» con la distribución de fentanilo y otras sustancias sintéticas.

Por eso, defendió una ofensiva más amplia contra los cárteles y aseguró que varios países del hemisferio occidental están reforzando su cooperación con Estados Unidos para combatir de forma más estrecha el narcotráfico.

Como ejemplo de esa respuesta más decidida, Carter recordó la captura del «dictador Maduro», en referencia al expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado y ahora detenido en una cárcel de Nueva York.

También destacó «la eliminación de ‘El Mencho’ por parte de México», y expresó su dolor al gobierno mexicano y los familiares de los fallecidos tras la violencia desatada por la muerte del cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por último, Carter defendió una acción coordinada para atacar no solo el narcotráfico, sino también sus mecanismos de financiación, y afirmó que la comunidad internacional no puede permitir que prosperen organizaciones que buscan destruir sociedades y debilitar a los Estados.

