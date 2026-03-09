13.7 C
Atacan a balazos la mansión de Rihanna en Beverly Hills cuando ella estaba adentro; hay una detenida

La responsable habría efectuado al menos 10 disparos con un rifle AR-15, de los que cuatro alcanzaron la residencia y al menos uno penetró las paredes

EFE.- Una mujer está detenida por presuntamente haber disparado una decena de tiros con un rifle AR-15 a la casa de la cantante Rihanna en California, informó a los medios locales el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés), que no reportó heridos ni el móvil del ataque.

El tiroteo ocurrió cerca de las 1:21 de la tarde, hora local, cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista y disparó unos 10 tiros.

De los disparos, cuatro tiros alcanzaron la residencia y al menos uno penetró sus paredes, indicó una fuente policial a Los Angeles Times y a NBC.

La intérprete de «Umbrella» y «Diamonds in the sky» estaba en casa durante el ataque, pero no resultó herida el incidente, mientras que la supuesta responsable, de 30 años, quedó bajo custodia de la policía.

Las autoridades no han señalado si en la mansión en Beverly Hills también estaban su pareja, el rapero A$AP Rocky, o sus tres hijos.

La sospechosa, quien conducía un Tesla blanco, intentó huir, pero la policía la alcanzó.

Hasta el momento, ni la cantante Rihanna ni su esposo han emitido comentarios sobre la situación en sus redes sociales.

