GUARDIA CIVIL ESTATAL DETIENE A PRESUNTO OBJETIVO CRIMINAL EN LA ZONA METROPOLITANA

• Es señalado por su probable participación en la distribución de sustancias prohibidas y robos con violencia a transeúntes en la zona oriente de la capital.

Como resultado de los operativos de vigilancia en la zona metropolitana, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a Daniel “N”, de 25 años, en la colonia Ciudad 2000, identificado como presunto objetivo criminal por su posible relación con actividades ilícitas en el sector a quien se le decomisaron dosis de presunta droga.

De acuerdo con reportes preliminares, estaría relacionado con la venta de droga y robos a transeúntes, además de una posible vinculación con una célula delictiva, por lo que el detenido quedó a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones.

La SSPC mantiene los operativos de prevención y vigilancia en la zona metropolitana para atender reportes ciudadanos y actuar ante conductas que afectan la seguridad y el patrimonio de las familias.