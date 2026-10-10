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FORTALECE GUARDIA CIVIL ESTATAL DISPOSITIVOS EN LOS 59 MUNICIPIOS DE SLP

Rojo Acontecer
By Redacción
90
domingo, octubre 11, 2026
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• En acciones realizadas en Coxcatlán y la delegación de Bocas, fueron aseguradas 37 dosis de “cristal” y 50 gramos de marihuana.

Como resultado de los operativos de seguridad y vigilancia, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a dos hombres por su probable relación con actividades de narcomenudeo en distintos puntos del estado.
En la colonia Barrio Tlahuelompa, en el municipio de Coxcatlán, fue detenido Juan “N” de 22 años, a quien se le aseguraron dosis de la droga conocida como “cristal” mientras que en otra acción, en la delegación de Bocas, fue detenido Vicente “N” de 35 años, a quien se le decomisaron bolsas de marihuana y dosis de “cristal”.
Ambos detenidos, junto con las sustancias aseguradas, quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene los operativos de vigilancia y combate al narcomenudeo para atender las conductas delictivas y contribuir a la tranquilidad de las familias potosinas.

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