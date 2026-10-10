CONGRESO NACIONAL CHARRO DEJARÁ UNA DERRAMA ECONÓMICA SUPERIOR A LOS 800 MILLONES DE PESOS

* Durante 24 días, el evento generará en San Luis Potosí una importante demanda de servicios de hospedaje, restaurantes, transporte, comercios, agencias de viajes y prestadores de servicios turísticos, con una ocupación hotelera estimada superior al 70 por ciento.

San Luis Potosí se consolida como sede de espectáculos y eventos deportivos de talla nacional e internacional gracias a la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ha logrado atraer encuentros de gran convocatoria que anteriormente no formaban parte de la agenda estatal. Muestra de ello es el LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro 2026, que se celebra del 9 de octubre al 1 de noviembre en la Arena Potosí, con una derrama económica proyectada de más de 800 millones de pesos, que beneficiará directamente a la economía de las familias potosinas.

El encuentro reúne a 331 agrupaciones de México y Estados Unidos, integradas por 171 equipos charros y 160 escaramuzas. Por México participan 144 equipos charros, 134 escaramuzas y 14 competidores de charro completo, provenientes de 31 entidades federativas, mientras que Estados Unidos tiene representación de 27 equipos charros, 26 escaramuzas y un competidor de charro completo, lo que confirma la magnitud de esta celebración del deporte nacional.

La llegada de miles de competidores, familiares, aficionados y visitantes representa una oportunidad económica para empresarios, pequeños comerciantes y trabajadores de distintos sectores, al incrementar el consumo, la contratación de servicios y la circulación de recursos durante casi un mes de actividades. Esta dinámica permitirá que los beneficios del campeonato trasciendan las instalaciones de la Arena Potosí y lleguen a distintos establecimientos y negocios de la zona metropolitana.

Con esta edición, San Luis Potosí recibe por tercera ocasión el Campeonato Nacional Charro, después de las celebraciones de 2023 y 2024, resultado de la infraestructura, conectividad y condiciones de seguridad que ofrece la entidad y bajo el Gobierno del cambio, espacios como la Arena Potosí han permitido colocar al Estado en el escenario de los grandes espectáculos deportivos, artísticos y culturales, convirtiendo estos encuentros en oportunidades de desarrollo económico, promoción turística y proyección nacional e internacional.