EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO AMPLÍA LA ATENCIÓN MÉDICA EN SAN LUIS POTOSÍ CON RESPALDO DE LA FEDERACIÓN

* El Gobernador del Estado anunció el próximo arranque de operaciones de los primeros 100 de los más de 400 consultorios médicos proyectados en la entidad, además de nuevas contrataciones de personal de enfermería para fortalecer los servicios de salud en las cuatro regiones del estado.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, consolida una coordinación efectiva con el Gobierno de México para ampliar la cobertura médica y mejorar la atención de las familias potosinas, esto, mediante la incorporación de personal de salud y la apertura de nuevos espacios de consulta. Como parte de estas acciones, el Mandatario Estatal destacó los acuerdos de trabajo con el IMSS-Bienestar para avanzar en una estrategia que acerque los servicios médicos a más comunidades y fortalezca la atención en centros de salud y hospitales.

Tras una reunión de trabajo con el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Daniel Acosta Díaz de León, Gallardo Cardona anunció que en las próximas semanas comenzarán a funcionar 100 de los más de 400 consultorios médicos proyectados para San Luis Potosí. Explicó que estos espacios contarán con médicos generales, especialistas y personal de enfermería de nuevo ingreso, con el propósito de ampliar las consultas y facilitar el acceso de la población a servicios de salud.

El Gobernador Ricardo Gallardo también informó que se abrirán convocatorias para contratar alrededor de 200 enfermeras y enfermeros, con el objetivo de reforzar las plantillas de atención en unidades médicas y hospitales. Además, destacó la ampliación de la estrategia Visitando Corazones, mediante la incorporación de más personal de enfermería para llevar servicios médicos directamente a los hogares, especialmente a las familias que enfrentan mayores dificultades para trasladarse a una unidad de salud.

Finalmente, Ricardo Gallardo reiteró que la atención médica también interviene en la prevención y la orientación a la ciudadanía, por ello, se intensificarán las ferias de salud, capacitaciones y actividades informativas sobre vacunación, salud sexual y reproductiva, cáncer de la mujer, salud mental y prevención de adicciones.