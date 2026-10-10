GOBIERNO ESTATAL MANTIENE LIMPIEZA DE DRENAJES PARA PREVENIR INUNDACIONES

* Durante septiembre se atendieron 8.9 kilómetros de redes sanitarias y 192 registros mediante equipo especializado para retirar lodos, residuos y obstrucciones.

El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, mantiene trabajos preventivos de limpieza y desazolve en la zona metropolitana de San Luis Potosí, como parte de las acciones para reducir riesgos de encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias y conservar en mejores condiciones la infraestructura sanitaria.

El titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, informó que durante septiembre se realizaron labores en 8.9 kilómetros de redes de drenaje sanitario y 192 registros, mediante equipo hidroneumático especializado que permite retirar lodos, basura y materiales acumulados.

Estas acciones contribuyen a mejorar las condiciones de funcionamiento de las redes, particularmente en sectores donde las deficiencias de mantenimiento han provocado obstrucciones y problemas durante las precipitaciones.

La CEA mantiene estas labores como parte de la estrategia preventiva del Gobierno del cambio para atender la infraestructura hidráulica y sanitaria y disminuir las afectaciones a las familias potosinas.