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Harfuch confirma construcción de nuevo penal federal en Sinaloa

PAÍS
By Agencias
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Fotografía cedida por la presidencia de México que muestra al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, hablando durante una rueda de prensa este viernes, en el estado de Guanajuato (México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)
domingo, octubre 11, 2026
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El proyecto contempla instalaciones modernas, seguras y con la infraestructura necesaria para mejorar la operación penitenciaria

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que el Gobierno de México construirá un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, con recursos federales, para fortalecer el control de las cárceles y contribuir a reducir la violencia en el estado.

El proyecto contempla instalaciones modernas, seguras y con la infraestructura necesaria para mejorar la operación penitenciaria, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mientras se concreta la obra, el Centro Penitenciario de Mazatlán cuenta con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El funcionario agradeció a la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, por su disposición para aportar los terrenos necesarios para la construcción.

Con información de López-Dóriga Digital.

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