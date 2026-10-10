Sheinbaum anuncia suspensión de actividades no esenciales en cuatro estados por huracán ‘Simon’

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit suspenderán las actividades no esenciales a partir de las 16:00 horas de este sábado, ante el avance del huracán ‘Simon’, que alcanzó la categoría 4 en el océano Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico, el ciclón tocará tierra durante las primeras horas del domingo 11 de octubre en la costa de Jalisco, en la zona comprendida entre los municipios de La Huerta y Tomatlán.

Se prevé que los vientos de mayor intensidad comiencen a sentirse durante la tarde de este sábado en Jalisco y Colima, por lo que las autoridades llamaron a la población a resguardarse en sus viviendas o acudir a los refugios temporales habilitados.

“Exhortamos a permanecer en lugares seguros y evitar traslados innecesarios; atendamos las indicaciones de protección civil. Esta tarde, los vientos se intensificarán en Colima y Jalisco”, dijo.

En Jalisco, los municipios señalados son Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende.

En Colima, la medida contempla Armería, Tecomán, Manzanillo, Minatitlán y Comala; mientras que en Michoacán incluye Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas.

En Nayarit, los municipios considerados son Bahía de Banderas, Compostela, Xalisco, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla.

La mandataria también señaló que la CFE restableció 90.57 % del servicio eléctrico en menos de 12 horas del inicio de lluvias y que continúa la atención en zonas afectadas de Acapulco.

Con información de López-Dóriga Digital.