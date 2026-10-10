Gobierno de la Capital invita a la primera edición de The Coffee Summit

En el evento, que tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre, se podrán establecer acuerdos comerciales en materia de proveedurías, insumos y materias primas para hoteles, restaurantes y cafeterías.

Con el fin de impulsar el turismo y el crecimiento económico de la Capital, así como para ayudar al fortalecimiento de las empresas, el Gobierno Municipal invita a participar en la primera edición de The Coffee Summit, evento en el que se podrán establecer acuerdos comerciales en materia de proveedurías, insumos y materias primas para hoteles, restaurantes y cafeterías.

La Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento informó que el encuentro se desarrollará los días 24 y 25 de octubre en el Centro de Negocios Potosí, en el que se tiene ya confirmada la participación de importantes empresas para que los asistentes puedan encontrar en un solo lugar oportunidades que les ayuden a mejorar.

La dependencia señaló que, como aliados estratégicos de los empresarios potosinos, el Gobierno de la Capital impulsa los espacios que fortalecen la economía, el comercio y el talento de San Luis Potosí.

Indicó que el acceso a The Coffee Summit será gratuita y quienes requieran mayor información podrán encontrarla a través d: www.thecoffeesummit.com