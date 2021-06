AMLO pide esperar dictamen sobre accidente en L12 del Metro, tras filtración al NYT

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes 14 de junio de 2021 esperar el dictamen pericial sobre el accidente en la Línea 12 del Metro, en referencia al artículo publicado el fin de semana por el diario estadounidense “The New York Times” sobre las causas que originaron la tragedia.

“Pues hay que esperar el dictamen, esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones, que siempre se dan, no es eso tan trascendente, no estoy en contra de las filtraciones, eso pues siempre ha existido y es muy difícil que no haya fuga de información”, señaló en conferencia matutina.

López Obrador señaló que en esta semana se dará a conocer el dictamen del porqué del accidente, de qué ocasionó que se venciera la trabe y perdieran la vida 26 personas.

Pidió no adelantarse y criticó el sensacionalismo y amarillismo de algunos medios, que quieren sacar “raja política”, que magnifican todo lo que consideran afecta al gobierno.

“No hay nada, absolutamente, de objetividad, son periódicos tendenciosos que nada más informan lo que les conviene y lo que nos afecta. Desgraciadamente así está la mayoría de los medios de información en México, porque han tomado partido, es decir, están a favor del antiguo régimen”, acotó.

No descartó que hubiera filtraciones pues ninguna autoridad en un gobierno alcanza a tener seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad.

Añadió que en todos los gobiernos hay quienes no solo no coinciden con nuestro proyecto, sino que están en contra, esto es así en todos lados.

Cuestionado sobre si cesará al canciller, el presidente respondió que “hay que esperar al dictamen” sobre la tragedia que están elaborando las autoridades.

