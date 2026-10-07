Sheinbaum revela que sí le ha preguntado a Ernestina Godoy si Andy es investigado

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este miércoles que sí le ha preguntado a Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) si existe alguna investigación en contra de Andy López Beltrán, hijo del exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia aseguró que ha solicitado esta información a la fiscal, quien, dijo, le ha señalado que no existe indagatoria alguna sobre el hijo del expresidente.

En las últimas semanas se ha reportado que Andy López Beltrán está mencionado en la carpeta de investigación sobre la trama de «huachicol» fiscal en la que están señalados los hermanos Farías Laguna.

«Sí se lo he preguntado a la fiscal y me ha dicho que no hay ninguna investigación», respondió a la pregunta de la prensa.

Sin embargo, evadió hablar del caso de Amílcar Olán después de la detención de Iván Cazarín Molina, «El Tanque», y que el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, dijera que la UIF no lo investiga.

«No me han informado nada al respecto y en todo caso la Fiscalía General de la República tendría que informarlo si es que hay alguna relación (…) sobre otras personas tiene que informarlo en la propia fiscalía», señaló.

La semana pasada, el diario estadounidense The New York Times afirmó que Andy López Beltrán es investigado por al menos dos agencias estadounidenses, sin embargo, no existe un proceso formal en su contra, hasta el momento.

Con información de Latin Us