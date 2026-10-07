Sheinbaum firma decreto que prohíbe la doble nacionalidad tras respaldo de congresos locales; aplicará a partir de 2028

La presidenta Claudia Sheinbaum oficializó este miércoles el dictamen con el que su gobierno prohíbe que personas con doble nacionalidad puedan aspirar a la presidencia o una gubernatura estatal.

La mandataria firmó esta modificación después de que acumulara la aprobación en 22 congresos locales y se prevé que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este mismo miércoles en la edición vespertina.

La consejera jurídica de presidencia, Luisa María Alcalde, explicó en la conferencia matutina que esta reforma aplicará a partir del proceso electoral de 2028.

Esta reforma establece que todos los aspirantes a una candidatura para la presidencia de la República, gubernatura o jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán renunciar a su doble nacionalidad antes de registrarse ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

La consejera señaló que todavía están pendientes por emitirse las disposiciones reglamentarias en donde se establezcan los procesos que deben seguirse y ante qué autoridades se tienen que formalizar.

Hace unas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó esta iniciativa al Congreso de la Unión que reforma los artículos 86, 116 y 122 de la Constitución.

La mandataria ha defendido este cambio al asegurar que con esto busca evitar la injerencia extranjera en México; sin embargo, ha recibido críticas por discriminar a las personas con doble nacionalidad y porque esta condición la tienen también políticos de su partido.

Con información de Latin Us