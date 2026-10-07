LA GUARDIA CIVIL ESTATAL DETIENE A 755 PERSONAS Y RECUPERA 84 VEHÍCULOS EN SEPTIEMBRE

* Durante septiembre también fueron asegurados más de 180 kilogramos de marihuana, mil 760 dosis de probable metanfetamina, armas, cartuchos y 278 ponchallantas.

La Guardia Civil Estatal (GCE) mantuvo durante septiembre presencia operativa en los 59 municipios, con acciones de prevención, vigilancia y reacción como parte de la estrategia de seguridad del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández, informó que durante este periodo fueron detenidas 755 personas por su probable participación en distintos hechos delictivos y se recuperaron 84 vehículos con reporte de robo.

Además, fueron asegurados 180 kilogramos 365 gramos de marihuana, mil 760 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, 39 dosis de cocaína, siete dosis de crack y 347 cigarrillos de marihuana.

Los operativos permitieron también el aseguramiento de armas de fuego, cargadores, cartuchos y 278 ponchallantas, como resultado de la presencia territorial y el trabajo permanente de un Gobierno que cumple.