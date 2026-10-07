Alertan por la presencia simultánea de tres ciclones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activaron vigilancia preventiva en todo el territorio nacional debido a la presencia simultánea de tres ciclones tropicales, que amenazan en los próximos días ambas costas del país.

Durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles 7 de octubre de 2026, el coordinador General del SMN Fabián Vázquez Romaña informó que el monitoreo conjunto responde al riesgo inminente de lluvias torrenciales, oleaje elevado y posibles afectaciones a la infraestructura costera.

Los sistemas bajo vigilancia son la tormenta tropical Isaías en el Golfo de México, la Depresión Tropical 20-E en el Pacífico Sur (que evolucionaría a la tormenta Simón) y el huracán Rachel en el Pacífico Norte.

Trayectoria y evolución de los tres ciclones en costas mexicanas

Depresión Tropical 20-E (futura tormenta Simón): Localizada al sur de las costas de Michoacán y Oaxaca, se prevé que evolucione a tormenta tropical y continúe fortaleciéndose de manera paralela al litoral del Pacífico. Las proyecciones indican que para el domingo 11 de octubre alcanzará la categoría 2 de huracán, ubicándose cerca de Puerto Vallarta, Jalisco.

(futura tormenta Simón): Localizada al sur de las costas de Michoacán y Oaxaca, se prevé que evolucione a tormenta tropical y continúe fortaleciéndose de manera paralela al litoral del Pacífico. Las proyecciones indican que para el domingo 11 de octubre alcanzará la categoría 2 de huracán, ubicándose cerca de Puerto Vallarta, Jalisco. Huracán Rachel (Pacífico Norte): Aunque se encuentra a más de mil kilómetros de Cabo San Lucas, la entrada de una vaguada procedente de EE.UU. acelerará su desplazamiento a partir del viernes 9 de octubre. El sistema experimentará una transición a tormenta subtropical y se aproximará a Ensenada y Tijuana, Baja California, hacia el domingo 11, generando oleajes de entre tres y cuatro metros de altura en la península de Baja California.

Tormenta Isaías (Golfo de México): Sus bandas nubosas provocarán episodios de lluvias intensas en Campeche y Yucatán. También dejará afectaciones preventivas en las plataformas petroleras de la sonda de Campeche y marejadas en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz, antes de dirigirse hacia los Estados Unidos.

El Meteorológico Nacional, organismo perteneciente a la Comisión Nacional del Agua, indicó que mantendrá un monitoreo permanente sobre la red de presas y los cauces principales en las entidades que se encuentran bajo alerta.

Con información de López-Dóriga Digital